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Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося

«Аль-Айн» фахівця провалив старт сезону
Футбол Збірна України
11:31
Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося
Сергій Ребров / Фото: Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров може очолити збірну України раніше, ніж передбачалося. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, існує ймовірність того, що 1 січня 2023 року 48-річний фахівець прийме «синьо-жовтих». Керівництво клубу з ОАЕ може попрощатися з тренером узимку.

Зазначимо, що «Аль-Айн» видав другий найгірший старт сезону в історії. Контракт Реброва спливає влітку 2023 року.

Угода ж УАФ з нинішнім головним тренером збірної Олександром Петраковим триває до кінця року.

Сергій Стаднюк
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Теги

Сергій Ребров Аль-Айн

Коментарі 1

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1 листопада 2022р. 11:42
Они этого идиота вместе с таким же уебищ-м как ярмоленко уже давно не держат! Им просто стало жаль денег потраченых на этих уродов!
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