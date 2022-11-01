Араби вже не тримають. Ребров може очолити збірну України раніше, ніж очікувалося

«Аль-Айн» фахівця провалив старт сезону

Сергій Ребров / Фото: Аль-Айн

Головний тренер «Аль-Айну» Сергій Ребров може очолити збірну України раніше, ніж передбачалося. Про це повідомляє «ТаТоТаке».

За інформацією джерела, існує ймовірність того, що 1 січня 2023 року 48-річний фахівець прийме «синьо-жовтих». Керівництво клубу з ОАЕ може попрощатися з тренером узимку.

Зазначимо, що «Аль-Айн» видав другий найгірший старт сезону в історії. Контракт Реброва спливає влітку 2023 року.

Угода ж УАФ з нинішнім головним тренером збірної Олександром Петраковим триває до кінця року.