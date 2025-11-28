Павло Василенко

У центральному матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги Шахтар у напруженому протистоянні переміг Динамо (3:1).

Зазначимо, що на 60-й хвилині за рахунку 2:1 Юхим Конопля у власному штрафному майданчику збив Шолу Огундану.

Комітет арбітрів УАФ проаналізував рішення арбітрів матчу, зазначивши, що у цьому епізоді варто було призначити пенальті.

Після скандального епізоду Комітетом з етики та чесної гри УАФ проведено службове розслідування щодо можливих протиправних дій арбітра ВАР.

В його рамках було опитано всю бригаду арбітрів матчу, проведено психологічний скринінг та дослідження з використанням поліграфу.

Нагадаємо, Комітет арбітрів визнав, що в даному інціденті помилку допустив саме арбітр ВАР Ігор Пасхал, який не покликав Юрія Романова переглянути епізод.

Як повідомляє ТаТоТаке, за результатами проведених комплексних заходів службове розслідування закрите, оскільки в діях судді корупційного прояву та заангажованості не виявлено.