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Аргентина розгромила Італію в матчі за Фіналіссіму-2022

Цей турнір востаннє проводився 29 років тому
Футбол У світі
01 червня 23:58
Аргентина розгромила Італію в матчі за Фіналіссіму-2022

Сьогодні, 1 -го червня, в матчі за Фіналіссіму-2022 Аргентина розгромила Італію.

Фіналіссіма - це турнір, який складається з одного матчу. У ньому зустрічаються останній чемпіон Європи та переможець Кубка Америки.

За Аргентину відрізнялися Мартінес, Ді Марія і Диба.

Фіналіссіма-2022

Італія - Аргентина 0: 3

голи: Мартінес, 28, Ді Марія, 45+ 1, Диба, 90+ 4

Відзначимо, що остання Фіналіссіма проводилася в далеко 1993-му році. Тоді Аргентина переграла Данію в серії пенальті. А вперше в історії Фіналіссіма проводилася в 1985-му році, тоді Франція перемогла Уругвай (2: 0).

  

Петро Приходько
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Теги

збірна Аргентини (футбол) збірна Італії (футбол)

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