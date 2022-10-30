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«Арсенал» без Зінченка розніс «Ноттінгем» і не втратив відрив від «Сіті»

«Каноніри» забили п'ять м'ячів супернику
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
30 жовтня 17:54
«Арсенал» без Зінченка розніс «Ноттінгем» і не втратив відрив від «Сіті»
Фото - AFP

У 14-му турі англійської Прем'єр-ліги «Арсенал» у рідних стінах розгромив «Ноттінгем Форест».

Нелсон у першому таймі вимушено замінив Сака. Але без лідера «каноніри» все одно не відчули опору суперника.

Більш того, гравець, що вийшов на заміну, оформив дубль і асист. Команда ж забила п'ять м'ячів.

Захисник Олександр Зінченко матч пропустив. Українець продовжує відновлюватися після травми.

«Арсенал» набрав 31 очко і знову обійшов «Манчестер Сіті» на два пункти. «Ноттінгем» залишився останнім.

АПЛ, 14 тур

«Арсенал» – «Ноттінгем Форест» 5:0

Голи: Мартінеллі, 5, Нелсон, 49, 52, Парті, 57, Едегор, 78

«Арсенал»: Рамсдейл, Вайт, Саліба (Тірні, 76), Габріел, Томіясу (Вієйра, 63), Едегор, Парті, Джака (Нкетіа, 76), Сака (Нелсон, 27), Мартінеллі (Седрік, 63), Жезус.

«Нотінгем»: Гендерсон, Лоді (Воррелл, 64), Маккена, Кук, Ор'є, Куяте (О'Браєн, 81), Фройлер, Єйтс, Лінгард (Денніс, 56), Гіббс-Вайт (Джонсое, 56), Авонії (Вільямс, 64).

Попередження: Гіббс-Вайт
Сергій Стаднюк
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Теги

Арсенал Лондон Олександр Зінченко Ноттінгем Форест

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