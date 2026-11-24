Арсенал домінував у першому таймі та завдав 14 ударів – це найкращий показник команди за одну половину матчу Ліги чемпіонів із листопада 2009 року. Однак перевага господарів залишилася мінімальною.

Господарі відкрили рахунок уже на 10-й хвилині. Ноні Мадуеке віддав передачу Віктору Дьокерешу, а шведський нападник потужним ударом правою ногою приблизно з 25 метрів відправив м'яч у верхній кут воріт Грегора Кобеля.

Арсенал і Боруссія Дортмунд зіграли внічию 1:1 у матчі п'ятого туру основного етапу Ліги чемпіонів на стадіоні «Емірейтс» у Лондоні.

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На 55-й хвилині Боруссія відігралася. Максиміліан Баєр після передачі Жоана Гаду обіграв Габріеля та низьким ударом переграв Кепу Аррісабалагу. Для нападника це перший гол у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

Дортмундська команда могла вирвати перемогу, але гол Джоба Беллінгема скасували через офсайд. Своєю чергою, Дьокереш не реалізував нагоду після передачі Мартіна Едегора, пробивши головою повз ворота.

Арсенал має 11 очок і посідає п'яте місце в таблиці. Боруссія з десятьма балами йде сьомою.

Ліга чемпіонів, 5-й тур

Арсенал – Боруссія Д – 1:1

Голи: Дьокереш, 10 – Баєр, 55.