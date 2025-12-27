Сергій Разумовський

Завершилися матчі грандів у 18-му турі англійської Прем’єр-ліги.

Арсенал вдома здолав Брайтон. Господарі швидко вийшли вперед: уже на 14-й хвилині рахунок відкрив Мартін Едегор. Після перерви «каноніри» подвоїли перевагу – м’яч опинився у воротах Брайтона після автогола Рюттера. Гості змогли скоротити відставання на 64-й хвилині завдяки голу Гомеса, однак зрівняти рахунок Брайтону так і не вдалося.

Ліверпуль також переміг з рахунком 2:1 у грі проти Вулвергемптона. Ключовий момент зустрічі стався наприкінці першого тайму: відзначився Раян Ґравенберх, а вже через хвилину перевагу подвоїв Флоріан Вірц, фактично забезпечивши команді комфортний запас до перерви. Втім, одразу після поновлення гри «вовки» повернули інтригу – на 51-й хвилині забив Буено, але цей гол так і залишився єдиною відповіддю гостей.

Арсенал набрав 42 очки й знову очолив турнірну таблицю. Ліверпуль із 32 балами зберігає місце у зоні Ліги чемпіонів.

АПЛ, 18-й тур

Арсенал – Брайтон 2:1

Голи: Едегор, 14, Рюттер, 52 (автогол) – Гомес, 64

Арсенал: Рая, Райс, Саліба, Інкапіє, Льюїс-Скеллі (Габріел, 71), Меріно, Субіменді, Едегор, Сака, Дьокереш (Г. Жезус, 71), Троссард (Мартінеллі, 82).

Брайтон: Вербругген, де Кейпер (Віффер, 46), ван Геке, Данк, Коппола (Вотсон, 87), Кадіоглу, Аярі, Хіншенвуд (Велбек, 74), Гомес (Костулас, 87), Рюттер, Груда (Мінте, 46).

Попередження: Льюїс-Скеллі, 69 – Вербругген, 45+1, Данк, 50, Коппола, 56

Ліверпуль – Вулвергемптон 2:1

Голи: Ґравенберх, 41, Вірц, 42 – Буено, 51

Ліверпуль: Аліссон, Фрімпонг, Конате, ван Дейк, Керкез, Ґравенберх, Джонс, К'єза (Бредлі, 61), Макаллістер, Вірц (Ніоні, 90+3), Екітіке (Ґакпо, 86).

Вулвергемптон: Са, Москера (Аріас, 79), Буено (Вольфе, 62), Догерті (Чачуа, 62), Крейчі, Андре, Жоау Гомеш, Буену, Хван (Ларсен, 62), Мане, Арокодаре.

Попередження: Андре, 56