Арсенал – Манчестер Сіті. Анонс матчу АПЛ – прогноз на центральний поєдинок туру
Лондонці прагнуть повернутися до перемог після двох нічиїх поспіль, тоді як Манчестер Сіті не може виграти в чемпіонаті вже чотири матчі. Арсенал має шанс збільшити перевагу на вершині турнірної таблиці
Вихідні в англійській Прем'єр-лізі завершаться протистоянням Арсенала та Манчестер Сіті. Лондонці прагнуть зберегти лідерство в чемпіонаті, тоді як чинні чемпіони намагатимуться перервати невдалу серію та скоротити відставання від вершини турнірної таблиці.
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Арсенал хоче повернутися до перемог
Команда Мікеля Артети прагне реабілітуватися після двох поспіль нічиїх. Упродовж чотирьох днів Арсенал втратив перевагу в матчах проти Ньюкасла (2:2) та Боруссії Дортмунд (1:1).
Попри втрату очок, лондонці зберегли перевагу в шість балів на вершині Прем'єр-ліги після попереднього туру. Також команда продовжує посідати місце у першій вісімці європейського турніру.
Арсенал залишається єдиною командою АПЛ, яка виграла всі п'ять домашніх матчів чемпіонату цього сезону. Загалом серія домашніх перемог лондонців у Прем'єр-лізі налічує вже вісім поєдинків.
Кращу серію на домашньому стадіоні клуб востаннє демонстрував у період із квітня до грудня 2022 року, коли здобув десять перемог поспіль.
Манчестер Сіті переживає складний період
Манчестер Сіті підходить до матчу після чотирьох поспіль поєдинків без перемог у чемпіонаті. Команда зазнала трьох поразок і одного разу зіграла внічию.
Нічия з Фулгемом минулого туру зробила Сіті другою командою в історії Футбольної ліги Англії, яка розпочала сезон із семи перемог поспіль, але після цього не змогла виграти в наступних чотирьох матчах. Востаннє подібне траплялося із Шеффілд Венздей у сезоні 1904/05.
Ситуацію для команди Пепа Гвардіоли ускладнила нічия з Наполі в Лізі чемпіонів посеред тижня.
У майбутньому матчі Сіті ризикує пропустити першим у п'ятому поспіль поєдинку Прем'єр-ліги. Востаннє така серія траплялася у 2012 році, коли нинішній наставник Арсенала Мікель Артета забив єдиний гол у переможному матчі лондонців із рахунком 1:0.
Історія очних зустрічей
Арсенал може вперше з сезону 2014/15 двічі перемогти Манчестер Сіті протягом одного сезону. У матчі за Суперкубок Англії лондонці здолали суперника з рахунком 3:0.
На своєму полі Арсенал не програє Сіті в останніх трьох матчах Прем'єр-ліги: дві перемоги та одна нічия. Ця серія перервала попередню невдалу тенденцію, коли лондонці зазнали шести поспіль домашніх поразок від манчестерців у чемпіонаті.
Статистика та серії команд
Арсенал зберігав свої ворота недоторканими в семи з дев'яти переможних матчів Прем'єр-ліги цього сезону.
Суперники Арсенала отримали 36 жовтих карток у матчах проти лондонців. Це найвищий показник у лізі після 11 турів разом із ще однією командою.
Манчестер Сіті забив 15 голів у другому таймі матчів цього сезону АПЛ. Це найкращий показник чемпіонату.
Сіті переміг чинних чемпіонів Англії у 12 з останніх 14 матчів. Ще одна зустріч завершилася внічию, а в одній перемогли суперники.
Ключові гравці та кадрові втрати
Кай Гаверц має хорошу статистику в останніх матчах проти Манчестер Сіті. У чотирьох попередніх очних зустрічах він взяв участь у чотирьох голах Арсенала: забив тричі та віддав одну результативну передачу.
Крім того, кожен із трьох останніх голів Гаверца за лондонців ставав першим у матчі.
Ерлінг Голанд не забивав у трьох останніх матчах Манчестер Сіті, що нетипово для норвежця. У майбутньому поєдинку він може стати лише четвертим футболістом, який забивав у п'яти поспіль матчах Прем'єр-ліги проти Арсенала.
Участь воротаря Арсенала Давіда Раї залишається під питанням. Він зазнав травми плеча в матчі проти Ньюкасла.
Манчестер Сіті не має нових кадрових втрат перед поєдинком.
Прогноз на матч Арсенал – Манчестер Сіті
Невдала серія Манчестер Сіті створює для Арсенала хороші передумови, щоб скористатися перевагою домашнього поля та здобути перемогу. У матеріалі Flashscore перемога лондонців розглядається як перспективний варіант для ставки.
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У матчі Арсенал vs Манчестер Сіті експерти GGBET вважають більш імовірною перемогу господарів — коефіцієнт 2.05. Тоді як шанси гостей оцінюють в 3.53. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!
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