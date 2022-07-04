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«Арсенал» офіційно оголосив про трансфер Жезуса

25-річний бразилець вже обрав собі номер в новій команді
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
11:28
«Арсенал» офіційно оголосив про трансфер Жезуса
Габріел Жезус / Фото - Арсенал Лондон

Нападник Габріел Жезус перейшов із «Манчестер Сіті» до «Арсеналу». Про це повідомляє прес-служба «канонірів».

Лондонці не уточнили термін дії контракту, вказавши, що він тривалий. За даними Transfermarkt угода триває до 30 червня 2027 року.

Раніше також була названа сума трансферу. Вона склала 45 мільйонів фунтів. 25-річний бразилець обрав собі 9-й номер.

Нагадаємо, «Манчестер Сіті» придбав Ерлінга Холанда на позицію Жезуса.

Сергій Стаднюк
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Теги

Габріель Жезус Арсенал Лондон Манчестер Сіті

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