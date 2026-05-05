Сергій Разумовський

У матчі-відповіді півфіналу Ліги чемпіонів Арсенал на власному полі мінімально переміг Атлетико Мадрид і здобув путівку до фіналу турніру.

Лондонська команда активно розпочала зустріч і вже з перших хвилин намагалася взяти гру під свій контроль. У першому таймі перевага Арсенала була доволі відчутною: господарі більше володіли м’ячем, частіше переходили на половину поля суперника та створювали напругу біля воріт мадридців.

«Матрацники» у стартові 45 хвилин переважно діяли другим номером і робили акцент на організованій грі в обороні. Команда Дієго Сімеоне намагалася стримувати атакувальний тиск суперника, однак наприкінці першої половини зустрічі «канонірам» усе ж вдалося реалізувати свою перевагу.

На 44-й хвилині Букайо Сака опинився у потрібному місці після удару Леандро Троссара та зіграв на добиванні. Англійський вінгер відправив м’яч у сітку, відкривши рахунок у матчі та вивівши Арсенал уперед у протистоянні.

Після перерви характер гри змінився. Атлетико Мадрид почав діяти сміливіше, а Арсенал уже не мав такої тотальної переваги, як у першому таймі. Мадридці намагалися просуватися вперед і шукали свій шанс, адже один гол міг перевести інтригу протистояння на новий рівень.

Один із найнебезпечніших моментів біля воріт Арсенала виник наприкінці основного часу. Александер Сьорлот мав нагоду зрівняти рахунок, опинившись у штрафному майданчику суперника, однак не зумів як слід влучити по м’ячу. Цей епізод став одним із ключових для Атлетико Мадрид у другій половині гри.

У компенсований час гості намагалися організувати фінальний штурм, але створити по-справжньому гострі моменти біля воріт лондонців їм не вдалося. Арсенал довів матч до перемоги та зберіг мінімальну перевагу до фінального свистка.

Після нічиєї 1:1 у першому матчі цей результат дозволив команді Мікеля Артети пройти далі за сумою двох зустрічей. У фіналі Ліги чемпіонів Арсенал зіграє з переможцем пари ПСЖ – Баварія. Перед матчем-відповіддю в Мюнхені парижани мають перевагу з рахунком 5:4.

Ліга чемпіонів. Півфінал, матч-відповідь

Арсенал – Атлетико Мадрид 1:0 (1:1 – перший матч)

Гол: Сака, 44

Арсенал: Рая, Вайт, Саліба, Габріель, Калафіорі (Інкап'є, 58), Райс, Льюїс-Скеллі (Субіменді, 74), Езе (Едегор, 58), Сака (Мадуеке, 58), Дьокереш, Троссар (Мартінеллі, 83)

Атлетико: Облак, Пубіль, Ле Норман (Сьорлот, 57), Ганцко, Руджері, Сімеоне (Кардозу, 57), Льоренте, Коке, Лукман (Моліна, 57), Ґрізманн (Баена, 66), Альварес (Альмада, 66)

Попередження: Пубіль, Коке