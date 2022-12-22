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Артета: «Гвардіола питав мене, як грати проти англійських клубів»

Тренер розповів, що мріяв про роботу ще будучи гравцем
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
22 грудня 20:47
Артета: «Гвардіола питав мене, як грати проти англійських клубів»

Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета згадав talkSPORT, як погодився стати помічником Хосепа Гвардіоли в «Ман Сіті».

«Ми познайомилися з Гвардіолой, коли мені було 15 років, він був моїм кумиром. Він був тим, кому я намагався наслідувати. Було дивно, тому що, коли я ще грав, а він був менеджером «Барселони» і «Баварії», він дзвонив мені і питав ради, як би я грав з тієї чи іншої англійської командою. І з тих пір ми побудували з ним хороші відносини.

У 28 років я вирішив почати отримувати тренерська освіта. Я почав робити це, коли був в « Арсеналі », Венгер дуже підтримував мене, і я почав по-справжньому насолоджуватися цим процесом. Пам'ятаю, коли мені було 30 років, Пеп першим подзвонив і сказав: «Може бути, якби я приїхав до Англії, ти б міг стати моїм помічником?». Я сказав: «Я все ще граю! Ще рано ... »


раніше тренер підтвердив інтерес до гравця « Шахтаря ».

« Арсенал » випереджає в таблиці АПЛ « Ман Сіті ».

Андрій Усмонов
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Теги

Арсенал Лондон Хосеп Гвардіола Мікель Артета

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