Артета: «Гвардіола питав мене, як грати проти англійських клубів»

Головний тренер «Арсеналу» Мікель Артета згадав talkSPORT, як погодився стати помічником Хосепа Гвардіоли в «Ман Сіті».

У 28 років я вирішив почати отримувати тренерська освіта. Я почав робити це, коли був в « Арсеналі », Венгер дуже підтримував мене, і я почав по-справжньому насолоджуватися цим процесом. Пам'ятаю, коли мені було 30 років, Пеп першим подзвонив і сказав: «Може бути, якби я приїхав до Англії, ти б міг стати моїм помічником?». Я сказав: «Я все ще граю! Ще рано ... »