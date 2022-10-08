Артета: «Треба показати «Ліверпулю», що ми здатні конкурувати»

Головний тренер «Арсенала» Мікель Артета висловився про прийдешній матч з «Ліверпулем» в 10-му турі АПЛ. Його цитує ВВС.

Один з тих матчів, яких всі з нетерпінням чекають. Наш суперник демонструє свій рівень протягом п'яти-шести років. Нам треба показати, що ми підвищили свій рівень і здатні конкурувати.

– «Арсенал» набрав 21 з 24 очок на старті сезону.

– Я усвідомлюю, що ми можемо виступати ще краще, ніж зараз. І ми повинні це робити, якщо бажаємо бути тією командою, яку ми хочемо бачити. І завдання – робити це кожні три дні. Завжди є якісь слабкі місця, які хочеться усунути.

Я дійсно дуже пишаюся тим, як змінилася наша динаміка, як змінилася атмосфера навколо клубу. Так, успіх вимірюється завойованими трофеями, але ви також повинні розуміти, де ми були до цього і наскільки роздробленим виглядав клуб. Те, як все виглядає зараз, – це заслуга кожного.