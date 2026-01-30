Сергій Разумовський

У заключному турі загального етапу Ліги Європи Астон Вілла вдома здолала РБ Зальцбург.

Перший тайм у Бірмінгемі завершився несподіваною перевагою Зальцбурга 1:0, і за грою це було заслужено. Астон Вілла стартувала активно, але Шлагер потягнув удари Воткінса та Елліотта, після чого гості перехопили ініціативу й почали ловити суперника на швидких переходах. Мартінес кілька разів рятував, однак на 33-й Байду віддав вирішальний пас, і Конате з близької відстані забив. Додатковим ударом для Вілли стала травма Воткінса на 35-й, а перед перервою Мартінес ще двічі не дав Байду зробити рахунок більшим.

Після перерви Зальцбург одразу подвоїв перевагу: на 49-й Єо, який вийшов замість Конате, замкнув передачу Аладжбеговича — 0:2. Лише після цього Вілла реально додала, активізувала фланги, а зв’язка Буендіа та Роджерс оживила атаку: на 64-й Роджерс скоротив відставання точним ударом у кут. Далі тиск перейшов у гол зі стандарту — на 76-й Мінгс після кутового від Кеша зрівняв рахунок. Перемогу ж приніс швидкий випад: Янг віддав у центр штрафного, і Джімох-Алоба пробив у нижній кут — 3:2.

Манчестер Юнайтед вийшов до півфіналу Ліги Європи, де зіграє з Атлетіком Більбао.

Ліга Європи. Загальний етап, восьмий тур

Астон Вілла – Зальцбург 3:2

Голи: Роджерс, 65, Мінгс, 76, Джімо-Алоба, 87 – Конате, 33, Єо, 49

Астон Вілла: Мартінес, Богарде, Лінделоф (Конса, 66), Мінгс, Дінь, Онана, Геммінгс (Кеш, 46), Санчо, Елліотт, Буендіа (Джімо-Алоба, 66), Воткінс (Роджерс, 35).

Зальцбург: Шлагер, Труммер, Гаду, Шустер, Краціг, Бідструп, Кітано, Діабате, Байду (Онісіво, 73), Конате, Алайбегович (Бішофф, 73).

Попередження: Гаду (35)