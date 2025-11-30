Асист і жовта картка. Жирона з Циганковим і Ванатом створила сенсацію з Реалом
Каталонці подарували сусідам із Барселони лідерство у Ла Лізі
близько 10 годин тому
У 14-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зіграла внічию з Реалом, водночас серйозно вплинувши на розподіл сил у верхній частині турнірної таблиці.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму: на 45-й хвилині Унаї точно пробив по воротах мадридців після результативної передачі українця Віктора Циганкова. Реал відповів у другій половині зустрічі – на 67-й хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Він міг забити і раніше, але його гол у першому таймі було скасовано через гру рукою. До фінального свистка гості мали шанси вирвати перемогу, але більше голів уболівальники не побачили.
Ця нічия Жирони допомогла іншим каталонцям – Барселона отримала можливість одноосібно очолити турнірну таблицю Ла Ліги. Український слід у цьому матчі був помітним не лише завдяки асисту Циганкова: ще один українець Жирони, форвард Владислав Ванат, ближче до кінця поєдинку отримав жовту картку за грубу гру.
В активі Циганкова за 72 хвилини асист, два удари і оцінка 7.2. Ванат відіграв 83 хвилини й завдав одного удару в площину. Оцінка українця – лише 6.2.
Барселона з 34 очками тепер лідирує у турнірній таблиці. Реал – другий з 33 балами. Жирона набрала 12 пунктів і наздогнала Осасуну в боротьбі за виживання.
Ла Ліга, 14-й тур
Жирона – Реал 1:1
Голи: Унаї, 45 – Мбаппе, 67 (пен.)
Жирона: Гассаніга, Рінкон (Франсес 72), Рейс, Арнау, Морено, Циганков (Аспрілья 72), Унаї (Руїс 83), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока 72), Ванат (Курума 83)
Реал: Куртуа, Трент (Гонсало 90), Мілітао, Рюдігер, Фран (Каррерас 90), Чуамені (Родріго 72), Вальверде, Гюлер (Камавінга 46), Беллінгем, Мбаппе, Вінісіус
Попередження: Гассаніга 42, Унаї 59, Ванат 74
