Сергій Разумовський

У 14-му турі іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі зіграла внічию з Реалом, водночас серйозно вплинувши на розподіл сил у верхній частині турнірної таблиці.

Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму: на 45-й хвилині Унаї точно пробив по воротах мадридців після результативної передачі українця Віктора Циганкова. Реал відповів у другій половині зустрічі – на 67-й хвилині Кіліан Мбаппе реалізував пенальті, зрівнявши рахунок. Він міг забити і раніше, але його гол у першому таймі було скасовано через гру рукою. До фінального свистка гості мали шанси вирвати перемогу, але більше голів уболівальники не побачили.

Ця нічия Жирони допомогла іншим каталонцям – Барселона отримала можливість одноосібно очолити турнірну таблицю Ла Ліги. Український слід у цьому матчі був помітним не лише завдяки асисту Циганкова: ще один українець Жирони, форвард Владислав Ванат, ближче до кінця поєдинку отримав жовту картку за грубу гру.

В активі Циганкова за 72 хвилини асист, два удари і оцінка 7.2. Ванат відіграв 83 хвилини й завдав одного удару в площину. Оцінка українця – лише 6.2.

Барселона з 34 очками тепер лідирує у турнірній таблиці. Реал – другий з 33 балами. Жирона набрала 12 пунктів і наздогнала Осасуну в боротьбі за виживання.

Ла Ліга, 14-й тур

Жирона – Реал 1:1

Голи: Унаї, 45 – Мбаппе, 67 (пен.)

Жирона: Гассаніга, Рінкон (Франсес 72), Рейс, Арнау, Морено, Циганков (Аспрілья 72), Унаї (Руїс 83), Вітсель, Мартін, Хіль (Рока 72), Ванат (Курума 83)

Реал: Куртуа, Трент (Гонсало 90), Мілітао, Рюдігер, Фран (Каррерас 90), Чуамені (Родріго 72), Вальверде, Гюлер (Камавінга 46), Беллінгем, Мбаппе, Вінісіус

Попередження: Гассаніга 42, Унаї 59, Ванат 74