Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2

Український хавбек оформив результативну дію

Євген Коноплянка / Фото: Twitter

У контрольному матчі «Краковія» переграла «Сталь» з Жешува. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

У другому таймі за рахунку 1:2 на поле вийшов півзахисник Євген Коноплянка. З українцем на поле команда перевернула гру, забивши два м'ячі.

Хавбек оформив результативну передачу на переможний гол. Він зробив ідеальну подачу з кутового на 70-й хвилині.

Відео асиста на 1: 24: 23

Раніше 32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією».