32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією». Відомо про умови
Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2
Український хавбек оформив результативну дію
12:44
Євген Коноплянка / Фото: Twitter
У контрольному матчі «Краковія» переграла «Сталь» з Жешува. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.
У другому таймі за рахунку 1:2 на поле вийшов півзахисник Євген Коноплянка. З українцем на поле команда перевернула гру, забивши два м'ячі.
Хавбек оформив результативну передачу на переможний гол. Він зробив ідеальну подачу з кутового на 70-й хвилині.
Відео асиста на 1: 24: 23
Раніше 32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією».
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