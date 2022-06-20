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Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2

Український хавбек оформив результативну дію
Футбол Українські легіонери
12:44
Асист Коноплянки допоміг «Краковії» виграти матч після 1:2
Євген Коноплянка / Фото: Twitter

У контрольному матчі «Краковія» переграла «Сталь» з Жешува. Зустріч завершилася з рахунком 3:2.

У другому таймі за рахунку 1:2 на поле вийшов півзахисник Євген Коноплянка. З українцем на поле команда перевернула гру, забивши два м'ячі.

Хавбек оформив результативну передачу на переможний гол. Він зробив ідеальну подачу з кутового на 70-й хвилині.

Відео асиста на 1: 24: 23

Раніше 32-річний Коноплянка продовжив контракт з «Краковією».

Сергій Стаднюк
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Теги

Євген Коноплянка Краковія

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