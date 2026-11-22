Асист Пищура та гол Ваната. Жирона здобула важливу перемогу в Сегунді
Україні допомогли своїй команді взяти три очки
Жирона здобула домашню перемогу над Ейбаром у матчі 15-го туру Сегунди. Важливу роль у тріумфі каталонської команди відіграли українські нападники Олександр Пищур і Владислав Ванат, які разом організували перший гол господарів. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
На 36-й хвилині Пищур відгукнувся на передачу в глибину, увірвався до штрафного майданчика суперника та проштовхнув м'яч на Ваната. Український форвард опинився у потрібному місці й переправив його у ворота, відкривши рахунок у поєдинку.
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Однак ще до перерви Ейбар відігрався: на 44-й хвилині Мадаріага реалізував пенальті. Після відпочинку Жирона знову вийшла вперед. На 59-й хвилині Ернандес забив другий м'яч господарів, який і приніс їм перемогу.
Пищур залишив поле на 71-й хвилині, а Ванат – на 82-й. Ще один українець у складі Жирони, голкіпер Владислав Крапивцов, увесь матч провів на лаві запасних.
Після цієї перемоги Жирона має 27 очок і посідає третє місце в турнірній таблиці другого іспанського дивізіону. Наступний поєдинок команда проведе 28 листопада на виїзді проти Ельденсе. Початок зустрічі о 17:15 за київським часом.
Сегунда, 15-й тур
Жирона – Ейбар – 2:1
Голи: Ванат, 36, Ернандес, 59 – Мадаріага, 44 (пенальті).
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