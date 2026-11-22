Павло Василенко

Жирона здобула домашню перемогу над Ейбаром у матчі 15-го туру Сегунди. Важливу роль у тріумфі каталонської команди відіграли українські нападники Олександр Пищур і Владислав Ванат, які разом організували перший гол господарів. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.

На 36-й хвилині Пищур відгукнувся на передачу в глибину, увірвався до штрафного майданчика суперника та проштовхнув м'яч на Ваната. Український форвард опинився у потрібному місці й переправив його у ворота, відкривши рахунок у поєдинку.