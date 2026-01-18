Сергій Разумовський

У 18-му турі португальскої Прімейри Бенфіка в гостях упевнено переграла Ріу Аве.

Уже з перших хвилин підопічні Жозе Моурінью захопили ініціативу, повністю контролюючи м’яч і темп гри. Лісабонці швидко створили кілька небезпечних моментів, а на 16-й хвилині їхня перевага вилилася у забитий м’яч: після розіграшу кутового гості виграли другий темп і відкрили рахунок, асистом на Баррейру відзначився українець Георгій Судаков. Спроба Ріу Аве повернутися в гру наштовхнулася на організовану оборону «орлів», а ще до середини тайму тиск гостей знову приніс результат – свої ворота врази Нтой.

Другий гол став логічним продовженням домінування Бенфіки. Швидка атака флангом завершилася прострілом у штрафний, де рикошет від захисника дезорієнтував воротаря й подвоїв перевагу лісабонців. Після цього гості діяли впевнено й прагматично, не дозволяючи супернику нав’язати свій футбол. У другому таймі темп знизився, але контроль над грою залишався за «орлами»: господарі намагалися загострювати, однак їхні спроби або блокувалися, або завершувалися без реальної загрози. Навіть забитий м’яч Ріу Аве був скасований після перегляду VAR, що остаточно зняло інтригу.

Окремої уваги заслуговує виступ українців. Георгій Судаков став ключовою фігурою в центрі поля, віддавши результативну передачу у моменті з першим голом і постійно керуючи атакувальними діями команди. Анатолій Трубін провів надійний матч у воротах, кілька разів упевнено нейтралізувавши небезпечні удари та зберігши «сухий» рахунок. Обидва українці відіграли повний матч і отримали високі оцінки від Sofascore — 7,0 для Судакова та 7,4 для Трубіна

Ця перемога дозволила Бенфіці втриматися в топ-3 чемпіонату. «Орли» набрали 75 очок і на три бали відірвалася від Спортінга у боротьбі за чемпіонство. Проте у конкурента є матч у запасі.

Чемпіонат Португалії, 18-й тур

Ріу Аве – Бенфіка 0:2

Голи: Беррейру, 16, Нтой, 25 (автогол)

Ріу Аве: Мішта, Еббі, Петрассо, Брабец, Атанасіу (Нікічер, 73), Нтой (Папаканеліос, 72), Аґілера (Ліавас, 80), Жуан Томе, Клейтон, Андре Луїс (Польманн, 73), Шпикич (Безерра, 80)

Бенфіка: Трубін, Дедич, Даль, Отаменді, Араужу, Аурснес, Судаков (Ману, 90), Баррейру, Шельдеруп (Кабраль, 62), Престіанні (Регу, 78), Павлідіс.

Попередження: Шельдруп, Нтой, Даль