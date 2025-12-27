Сергій Разумовський

У 18-му турі англійської Прем’єр-ліги Брентфорд удома розгромив Борнмут.

Головним героєм став Шаде, який оформив хет-трик. Господарі відкрили рахунок уже на 7-й хвилині – німець відзначився першим голом. Далі «бджоли» збільшив перевагу на 39-й хвилині завдяки автоголу Петровича, а одразу після перерви Шаде забив вдруге на 51-й – результативну передачу на цей м’яч віддав український півзахисник Єгор Ярмолюк. Борнмут зумів повернути інтригу на 75-й хвилині, коли Семеніо скоротив відставання, проте в компенсований час Шаде поставив крапку.

Ярмолюк провів на полі 88 хвилин і зробив помітний внесок у перемогу: записав у актив асист, завдав два удари по воротах, мав два дотики в штрафному майданчику суперника та загалом 73 рази торкнувся м’яча. Українець став найкращим у матчі за точністю передач – 48 із 58 (83%), а також взяв участь у 7 єдиноборствах (2/2 у повітрі та 2/5 на землі) і виконав два вдалі підкати з двох. За підсумковою оцінкою 7,7 він увійшов до п’ятірки найкращих гравців зустрічі.

Брентфорд набрав 26 очок і залишився позаду Челсі, МЮ (по 29) та Сандерленда (27) у боротьбі за єврокубки. Борнмут (22) – лише 15-й.

АПЛ, 18-й тур

Брентфорд – Борнмут 4:1

Голи: Шаде, 7, 51, 90+6, Петрович, 39 (автогол) – Семеніо, 75

Брентфорд: Келлехер, Кайоде, Аєр, Коллінз, Генрі (Гікі, 77), Янельт, Ярмолюк (Нелсон, 90), Льюїс-Поттер (Гендерсон, 90), Єнсен (Дамсґор, 77), Шаде, Тьяґо

Борнмут: Петрович, Сміт (Еванілсон, 46), Діакіте (Брукс, 46), Сенесі, Трюффер (Солер, 78), Скотт (Адлі, 84), Кук, Хіменес, Таверньє, Семеніо, Крупі (Клюйверт, 46)

Попередження: Єнсен (77), Кайоде (82) – Клюйверт (82), Таверньє (90+2)