Італійська Аталанта офіційно оголосила про перехід найкращого бомбардира Серії А сезону 2024/25 Маттео Ретегі до саудівського клубу Аль-Кадисія. За даними Фабріціо Романо, сума трансферу може сягнути 67–68 млн євро з урахуванням бонусів.

Ретегі провів блискучий сезон у складі бергамасків, забивши 25 голів у 36 матчах Серії А та віддавши 8 результативних передач. Таким чином він став лише другим гравцем в історії Аталанти, який виграв бомбардирську гонку в еліті італійського футболу після Філіппо Індзагі у сезоні 1996/97.

Саудівський клуб запропонував 26-річному італійцю аргентинського походження чотирирічний контракт із річною зарплатнею близько 20 млн євро, що в кілька разів перевищує його дохід в Італії.

Це другий за вартістю трансфер в історії клубу з Берґамо після продажу Расмуса Хьойлунда до Манчестер Юнайтед за 75 млн євро у 2023 році. Минулого літа Ретегі перейшов до Аталанти з Дженоа за 28 млн євро.

Також, нещодавно головного тренера Аталанти шпиталізували.