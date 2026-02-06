Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта в Бергамо розгромила Ювентус і вибила його з турніру.

Туринці підходили в хорошій формі. Проте вже на старті, попри моменти Тюрама й Консейсау та удар у поперечину, реалізації туринцям забракло.

Перший гол забила Аталанта. Після прострілу Едерсона м’яч влучив у руку Бремера, VAR підтвердив пенальті, і Скамакка його реалізував. Ювентус відповів кількома напівмоментами біля воріт, однак загалом рідко доводив атаки до ударів — Карнезеккі зробив лише два сейви.

Після перерви Аталанта домінувала завдяки високому пресингу. Ювентус мав короткий відрізок тиску, але без якісних завершень. Далі бергамці двічі забили після перехоплень: спершу Сулемана замкнув простріл Белланови, потім Пашалич влучив у дальній кут після пасу Крстовича.

Аталанта вийшла до півфіналу Кубка Італії, де зустрінеться з переможцем «зручної» пари Болонья – Лаціо.

Кубок Італії, чвертьфінал

Аталанта – Ювентус 3:0

Голи: Скамакка, 27 (пен.), К. Сулемана, 77, Пашалич, 85

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні (Коссуну 76), Джимсіті, Аханор, Дзаппакоста (Белланова 70), Де Роон, Едерсон, Бернасконі, Де Кетеларе (Пашалич 83), Распадорі (Крстович 75), Скамакка (К. Сулемана 70)

Ювентус: Перін, Калулу, Бремер, Гатті (Бога 64), Келлі, Камбіазо (Опенда 81), Локателлі (Коопмейнерс 74), К. Тюрам, МакКенні, Консейсау (Жегрова 80), Девід (Холм 74)