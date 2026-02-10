Сергій Разумовський

У 24-му турі італійської Серії А Аталанта переграла Кремонезе з рахунком 2:1 і після кубкового успіху проти Ювентуса провела перший тайм на максимальних обертах. Господарі швидко зламали низький блок суперника: Крстович після передачі Распадорі прийняв м’яч у штрафному спиною до воріт, розвернувся і пробив у падінні, а Аудеро зіграв незграбно — м’яч від ніг воротаря закотився у сітку. Далі Аталанта продовжила тиснути: Аудеро рятував після удару Распадорі та перевів у стійку удар головою Джимсіті, Самарджич влучив у поперечину, а на 25-й хвилині Дзаппакоста на швидкості змістився в центр і поклав у дальній кут — 2:0.

Після перерви бергамаски помітно знизили темп і фактично дозволили Кремонезе повернутися в гру: гості почали частіше підходити до штрафного, хоч і били здебільшого неточно. Наприкінці матчу Аталанта ледь не поплатилася: на 89-й Джурич замикав головою, але Карнезеккі витягнув м’яч майже з лінії, а вже на 94-й Торсбю обробив подачу грудьми, підкинув собі і пробив зльоту точно — 2:1. Однак часу на повноцінний камбек у Кремонезе не залишилося, і Аталанта втримала перемогу.

Рома без українця Артема Довбика вдома переграла Кальярі 2:0 і зробила це за чітким сценарієм — ранній тиск, гол до перерви, контроль після неї. Римляни з перших хвилин притиснули гостей до їхніх воріт: Кальярі багато блокував удари, а Капріле навіть змушений був підчищати помилковий пас назад майже з лінії. Після кількох неточних спроб Суле, Ндіки та Малена господарі таки відкрили рахунок: Манчіні запустив атаку правим флангом, Мален вискочив під гострим кутом і пробив так, що воротар мав грати надійніше — 1:0.

У другому таймі Рома не форсувала події, але тримала гру на чужій половині й майже не давала супернику розганяти контратаки. Вирішальним став епізод із проходом Челика праворуч: захисник увірвався у штрафний і прострілив у воротарський, де Мален у падінні замкнув передачу, оформивши дубль — 2:0. Кальярі відповів лише поодинокими моментами: дальній удар Сулемани влучив у поперечину, ще один шанс мав Доссена, але Рома довела матч до сухої перемоги.

Рома набрала 46 очок у турнірній таблиці, але залишилася поза топ-4, поступаючись Ювентусу за додатковими показниками. Аталанта (39) – сьома.

Серія А, 24-й тур

Аталанта – Кремонезе 2:1

Голи: Крстович, 13, Дзаппакоста, 25 – Торсбю, 90+4

Аталанта: Карнезеккі, Скальвіні, Джимсіті, Колашинац (Коссуну 59), Дзаппакоста (Белланова 59), Пашалич, Едерсон, Залевські (Бернасконі 70), Самарджич (К. Сулемана 70), Распадорі (Муса 78), Крстович

Кремонезе: Аудеро, Чеккеріні (Ф. Терраччьяно 40), Баширотто, Луперто, Барб'єрі (Дзербін 84), Торсбю, Грассі (Паєро 63), Мале, Пеццелла, Бонаццолі (Джурич 46), Варді (Санабрія 63)

Попередження: Колашинац 49, Коссуну 82

Рома – Кальярі 2:0

Голи: Мален, 25, 65

Рома: Свілар, Гіларді, Манчіні, Ндіка, Челік, Крістанте (Ель-Айнауї 84), Пісіллі, Веслі, Суле (Вентуріно 84), Лоренцо Пеллегріні (Сарагоса 57), Мален (Арена 84)

Кальярі: Капріле, Зе Педро (Дзаппа 87), Родрігес, Доссена, Палестра, Адопо, Маццителлі (І. Сулемана 59), Гаетано (Трепі 87), Оберт, С. Еспозіто (Ідріссі 73), Кілічсой (Паволетті 73)

Попередження: Манчіні 58, Сарагоса 82 – Доссена 5, Палестра 40, Гаетано 61, Ідріссі 89