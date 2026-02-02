Центральний півзахисник американського клубу Сіетл Саундерс Обед Варгас продовжить кар’єру в Атлетіко Мадрид. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, мадридський клуб досяг повної домовленості щодо підписання 20-річного мексиканського футболіста. Очікується, що вже найближчої доби Варгас оформить контракт з іспанським грандом.

Наразі в Атлетіко ще не визначилися з подальшими планами на гравця. Клуб розглядає два варіанти: залишити півзахисника в команді одразу після переходу або віддати його в оренду назад до Сіетл Саундерс.

У сезоні 2025 року Обед Варгас провів 41 матч у всіх турнірах, відзначився шістьма забитими м’ячами та двома результативними передачами. За даними порталу Transfermarkt, трансферна вартість футболіста становить близько восьми мільйонів євро.