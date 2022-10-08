«Атлетіко» втримав перемогу над «Жироною»
«Атлетіко» в матчі 8 туру Ла Ліги зумів обіграти «Жирону».
Дубль в матчі оформив Анхель Корреа. Аргентинець зробив дубль, забивши в кожному з таймів.
Рікельме відіграв один гол у другій половині матчу, але врятувати гру каталонцям не вдалося.
«Атлетіко» виграв другий матч поспіль. В Ла Лізі команда піднялася на 4-е місце.
АПЛ. 8-й тур:
«Атлетіко» – «Жирона» 2:0
Голи: Корреа, 5, 48 – Рікельме, 66
«Атлетіко»: Облак, Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду, Карраско (Сауль, 65), Коке, Вітцель (Кондогбія, 74), Корреа (Жоау Фелікс, 74), Матеус Кунья (Мората, 65), Грізманн (Лемар, 65).
«Жирона»: Хуан Карлос, Мартінес (Фернандес, 46), Эспіноса, Хаві (Терратс, 84), Буэно, Мігель Гутьеррес (Ян Коуто, 46), Ромеу, Алеиш Гарсія, Эррера (Стуані, 64), Рікельме (Тоні Вілья, 81), Кастельянос.
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