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«Атлетіко» викупить Грізманна у «Барселони»

За невеликі гроші
Футбол
08 жовтня 11:59
«Атлетіко» викупить Грізманна у «Барселони»

Нападник «Атлетіко» Антуан Грізманн все-таки стане повноцінним гравцем мадридського клубу, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, «Барселона» погодилася продати Грізманна в «Атлетіко» за 24 мільйони євро.

У нинішньому сезоні Грізманн провів за «Атлетіко» 10 матчів, забив 3 м'ячі і зробив 1 гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного француза в 35 мільйонів євро.

Раніше в «Атлетіко» попросили Грізманна піти на зниження зарплати.

Петро Приходько
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Теги

Антуан Грізманн Атлетіко Мадрид

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