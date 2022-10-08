«Атлетіко» знову просить Грізманна піти на скорочення зарплати
«Атлетіко» викупить Грізманна у «Барселони»
За невеликі гроші
08 жовтня 11:59
Нападник «Атлетіко» Антуан Грізманн все-таки стане повноцінним гравцем мадридського клубу, повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, «Барселона» погодилася продати Грізманна в «Атлетіко» за 24 мільйони євро.
У нинішньому сезоні Грізманн провів за «Атлетіко» 10 матчів, забив 3 м'ячі і зробив 1 гольову передачу. Портал Transfermarkt оцінює 31-річного француза в 35 мільйонів євро.
Раніше в «Атлетіко» попросили Грізманна піти на зниження зарплати.
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