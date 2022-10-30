«Палмейрас» вирвав перемогу у «Фламенго» в фіналі Кубка Лібертадорес
«Атлетіко» з двома екс-гравцями «Динамо» і Фернандіньо програв «Фламенго» в фіналі Кубка Лібертадорес
Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч
Бразильський «Фламенго» став володарем Кубка Лібертадорес.
У фінальному матчі «червоно-чорні» мінімально переграли «Атлетіко Паранаенсе», в якому було багато знайомих прізвищ, які грали в УПЛ.
Наприклад, екс-гравець «Шахтаря» Фернандіньо, А також екс-динамівці Вітор Буено і Вітіньо (права на останнього досі належать київському клубу).
Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Габріел Барбоза в кінцівці першого тайму.
¡El gol del título para @flamengo!— CONMEBOL Libertadores ( @Libertadores ) October 29, 2022
Siempre @gabigol#GloriaEterna pic.twitter.com/m53mTRHSKe
Це третій Кубок Лібертадорес для «Фламенго» в історії, раніше вони перемагали в 1981 і 2019 роках.
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