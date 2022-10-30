«Атлетіко» з двома екс-гравцями «Динамо» і Фернандіньо програв «Фламенго» в фіналі Кубка Лібертадорес

Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м'яч

Бразильський «Фламенго» став володарем Кубка Лібертадорес.

У фінальному матчі «червоно-чорні» мінімально переграли «Атлетіко Паранаенсе», в якому було багато знайомих прізвищ, які грали в УПЛ.

Наприклад, екс-гравець «Шахтаря» Фернандіньо, А також екс-динамівці Вітор Буено і Вітіньо (права на останнього досі належать київському клубу).

Єдиним м'ячем у зустрічі відзначився Габріел Барбоза в кінцівці першого тайму.

Це третій Кубок Лібертадорес для «Фламенго» в історії, раніше вони перемагали в 1981 і 2019 роках.