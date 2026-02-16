Сергій Разумовський

Атлетико офіційно поінформував про ушкодження вінгера Ніколаса Гонсалеса: в аргентинця діагностовано травму м’яза стегна. Клуб наразі не уточнює ані ступінь серйозності пошкодження, ані орієнтовні терміни відновлення.

Останній раз Гонсалес виходив на поле 15 лютого, коли відіграв усі 90 хвилин у поєдинку Ла Ліги проти Райо Вальєкано, який Атлетико завершив поразкою 0:3. Уже 18 лютого матрацники проведуть виїзний матч Ліги чемпіонів проти Брюгге, і за відсутності чітких прогнозів щодо стану вінгера його готовність до цієї зустрічі виглядає сумнівною.

У поточному сезоні Ніколас Гонсалес загалом провів 28 матчів у всіх турнірах. За цей період він відзначився одним забитим м’ячем.

