Сергій Разумовський

У 23-му турі іспанської Ла Ліги Бетис у Мадриді зупинив домашню безпрограшну серію Атлетико в Ла Лізі та одразу ж взяв реванш за принизливі 0:5 у Кубку Іспанії, які команда пережила лише три дні тому. Для севільців це була принципова відповідь після кубкового розгрому, а для господарів — несподіваний удар по їхній стабільності на Метрополітано.

Атлетико почав активніше й міг швидко відкрити рахунок: Лукман на 10-й хвилині пробив поруч зі стійкою. Та Бетіс витримав стартовий тиск і відповів двома виходами Бакамбу сам на сам — Облак обидва рази врятував. На 28-й хвилині гості все ж забили: Антоні закрутив удар здалеку, Облак зачепив м’яч, але не врятував. Перед перервою Лукман навіть майже зрівняв ударом головою, однак гол скасували через офсайд.

Після перерви Сімеоне зробив потрійну заміну, а Серлот двічі був близький до гола — одного разу пробив у поперечину. У кінцівці Атлетіко вже святкував нічию після автогола Льоренте, але VAR скасував взяття воріт через офсайд Грізманна на початку атаки. Бетис вистояв, перервав серію з 10 домашніх перемог Атлетико в чемпіонаті та зняв власний виїзний «прокляття» в очних матчах.

Після цього успіху севільці зберігають п’яте місце з 38 очками, тоді як Атлетико лишається третім (45).

Ла Ліга, 23-й тур

Атлетико – Реал Бетис 0:1

Гол: Антоні, 28

Атлетико: Облак, Льоренте, Хіменес, Ганцко, Руджері (Ле Норман, 46), Сімеоне, Мендоса (Грізманн, 55), Коке, Альмада (Баена, 46), Альварес (Серлот, 46), Лукман (Варгас, 70)

Бетис: Вальєс, Руїбаль, Льоренте, Натан, Родрігес, Фідальго (Бартра, 87), Рока, Форнальс (Альтіміра, 70), Антоні (Рікельме, 87), Бакамбу (Деосса, 79), Еззальзулі

Попередження: Руджері (25), Лукман (56), Баена (83) – Еззальзулі (71)