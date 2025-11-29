Сергій Разумовський

У 14-му турі іспанської Ла Ліги Атлетико на своєму полі впевнено обіграв Реал Ов’єдо з рахунком 2:0, оформивши перевагу вже в першій половині матчу.

Героєм поєдинку став Александер Сьорлот, який спершу відкрив рахунок на 16-й хвилині, а вже на 26-й оформив дубль. Після цього мадридці спокійно контролювали гру, не дозволяючи супернику створити по-справжньому небезпечні моменти біля своїх воріт, і без особливих проблем довели матч до закономірної перемоги.

Атлетико набрав 31 очко у турнірній таблиці й упритул наблизився до Реала. Проте у «вершкових» є матч у запасі. Ов'єдо з дев'ятьма балами останній у табелі про ранги.

Ла Ліга, 14-й тур

Атлетико – Реал Ов’єдо 2:0

Голи: Сьорлот, 16, 26

Атлетико: Облак, Гонсалес (Хіменес 87), Моліна, Ганцко, Лангле, Пубіль, Коке (Распадорі 75), Галлахер, Баена (Сімеоне 46), Сорлот (Альварес 63), Грізманн (Барріос 63)

Ов’єдо: Сімон, Берчіче, Лекуе, Паредес, Вівіан, Рего, Хаурегісар (Весга 81), Наварро (Гомес 62), Вільямс (Санчес 81), Беренгер (Серрано 88), Гурусета (Ісета 88)

Попередження: Карму