Сергій Разумовський

У чвертьфіналі Кубка Іспанії Атлетико на виїзді розгроми Бетис.

Рахунок було відкрито вже на 12-й хвилині, коли відзначився Ганцко, задавши темп усьому матчу. До перерви мадридці ще двічі вразили ворота: на 30-й хвилині гол забив Джуліано Сімеоне, а на 37-й свою гольову атаку завершив Адемола Лукман, який провів дебютний матч за Атлетико.

У другому таймі Атлетико продовжив контролювати гру й довів перевагу до великої. На 62-й хвилині четвертий м’яч у сітку відправив Грізманн, а остаточну крапку в поєдинку поставив Альмада, забивши на 83-й хвилині. Окремо варто відзначити дебют Лукмана: у першому ж матчі за «матрацників» він не лише відзначився голом, а й записав на свій рахунок результативну передачу.

Атлетико виграв матч і вийшов до півфіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, фінал

Бетис – Атлетико 0:5

Голи: Ганцко, 12, Сімеоне, 30, Лукман, 37, Грізманн, 62, Альмада, 83

Бетис: Адріан, Гомес, Д. Льоренте, Бартра (Натан, 46), Руїбаль, Форнальс (Альтіміра, 74), Деосса (Фільгвдо, 46), Рока Хунке, Еззальзулі, Авіла (Ортіс, 46), Антоні (Рікельме, 73).

Атлетико: Муссо, Руджері, Ганцко, Пубіль, М. Льоренте (Моліна, 66), Сімеоне (Мендоса, 67), Коке, Барріос (Хіменес, 50), Баена (Альмада, 67), Грізманн, Лукман.

Попередження: Натан, 53, Льоренте, 81