Сергій Разумовський

У 25-му турі іспанської Ла Ліги Атлетико на своєму полі здобув вольову перемогу над Еспаньйолом і перервав серію без виграшів у Примері, оформивши першу перемогу в чотирьох матчах чемпіонату.

Однак початок для господарів виявився холодним душем: уже на 6-й хвилині Тайріс Долан прорвався флангом і прострілив на ближню стійку, де Хофре Каррерас чітко замкнув передачу – 0:1. «Матрацники» швидко відповіли моментами Ґрізманна та Руджері, а на 20-й хвилині зрівняли рахунок. Маркос Льоренте знайшов у штрафному Александера Сьорлота, і той ударом з лету з рикошетом від газону відправив м’яч у сітку.

Далі ініціатива перейшла до мадридців – Ґрізманн був близький до другого гола приблизно на півгодини гри, тоді як каталонцям дедалі важче було повернути контроль і втримати бодай нічию. Після перерви плани Еспаньйола остаточно зруйнувалися майже миттєво. Вже за чотири хвилини Алекс Баена став автором ключової передачі, вчасно помітивши ривок Джуліано Сімеоне до штрафного, і той прошив воротаря – Атлетико повів 2:1.

Тиск не спав, і ще до завершення першої години гри Адемола Лукман на лінії воріт головою замкнув подачу, зробивши рахунок 3:1. Згодом Сьорлот влучив у стійку, а гості відповіли лише одним справді гострим епізодом у другому таймі – ударом з льоту Сиріля Нгонге у поперечину. Втім, норвежець усе ж довів розрив до трьох м'ячів: за 20 хвилин до кінця він потужно пробив головою і практично зняв питання щодо переможця, а невдовзі Тьяго Альмада дивом не забив п’ятий після пасу форварда. Еду Еспосіто скоротив відставання за десять хвилин до фінального свистка, але «матрацники» спокійно довели матч до перемоги.

Завдяки цьому успіху мадридці відірвалися від п’ятого Бетиса вже на шість очок і зрівнялися за очками з третім Вільярреалом. Проте у «жовтої субмарини» є гра в запасі. Еспаньйол, своєю чергою, залишається шостим турнірній таблиці, однак ризикує втратити цю позицію ще до завершення 25-го туру.

Ла Ліга, 25-й тур

Атлетико – Еспаньйол 4:2

Голи: Сьорлот, 21, 72, Сімеоне, 49, Лукман, 58 – Хофре, 6, Еспосіто, 80

Атлетико: Облак, Льоренте (Моліна, 74), Пубіль, Ганцко, Руджері, Сімеоне (Ле Норман, 84), Кардозу, Баена (Коке, 61), Лукман (Альварес, 61), Ґрізманн (Альмада, 74), Сьорлот

Еспаньйол: Дмітрович, Ель-Хілалі, Рідель (Терратс, 57), Калеро, Кабрера, Ромеро, Хофре (Мілья, 77), Лосано (Еспосіто, 70), Гонсалес, Долан (Нгонге, 70), Гарсія (Фернандес, 70)

Попередження: Нгонге (83)

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Атлетико – Еспаньйол.