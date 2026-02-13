Сергій Разумовський

Атлетико розгромив Барселону у першому півфінальному матчі Кубка Іспанії з рахунком 4:0. Хоча каталонці завдали більше ударів по воротах, 14 проти 12 у мадридців, за показником очікуваних голів перевага Атлетико була переконливою – 2,34 у господарів проти 1,02 у Барси. Такі цифри відображають хід гри, в якій команда Дієго Сімеоне повністю контролювала події на полі.

Атлетико мав деякі кадрові проблеми: через травми не змогли зіграти Джонні і Барріос, а ворота, як зазвичай у кубкових матчах, захищав Муссо. Тренерський штаб вирішив випустити одразу трьох нападників, а Лукман активно діяв на лівому фланзі. Барселона ж опинилася у складнішій ситуації — Хансі Флік не міг розраховувати на цілу групу лідерів, серед яких Гаві, Педрі, Крістенсен, Рафінья та Рашфорд. Левандовські залишився у запасі, а місце центрального форварда зайняв Ферран Торрес.

Матч розпочався активно, і вже на стартових хвилинах Сімеоне-молодший міг вивести Атлетико вперед, але голкіпер Барси парирував його удар. Втім, невдовзі каталонці самі створили собі проблеми: невдала передача від Еріка Гарсії на Хоана Гарсію завершилась автоголом – м’яч опинився у сітці після невдалого прийому воротаря.

Згодом захист Барселони провалився вдруге: атака мадридців завершилася точним ударом Ґрізманна після передачі Сімеоне, і рахунок подвоївся. Каталонці намагалися відігратись – Фермін Лопес навіть влучив у поперечину, – але і далі картина не змінювалась. Ще до перерви Атлетико довів рахунок до розгромного: Лукман реалізував свою нагоду після контратаки, а згодом вже у компенсований час Альварес забив четвертий м’яч. Попри намагання тренера змінити ситуацію випуском Левандовські, Барселона так і не зуміла нав’язати боротьбу.

У другій половині зустрічі каталонці намагалися знайти шляхи до воріт суперника, і навіть забили гол, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано через порушення правил. Барселона виглядала пригніченою і не могла створити нічого небезпечного в атаці. Крапку у матчі поставило вилучення Еріка Гарсії в кінцівці поєдинку, і, хоча суддя компенсував аж 10 хвилин до основного часу, Атлетико впевнено зберіг свою перевагу, не дозволяючи супернику скоротити розрив. Матч-відповідь пройде 3 березня у Барселоні, де і визначиться, хто стане першим фіналістом Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії. Півфінал, перший матч

Атлетико Мадрид – Барселона 4:0

Голи: Е. Гарсія, 7 (автогол), Грізманн, 14, Лукман, 33, Альварес, 45+2

Атлетико: Облак, Руджері, Ганцко, Пубіль, Моліна, Сімеоне, Коке (Ле Норман, 90+1), Льоренте, Лукман (Альмада, 73), Ґрізманн (Баена, 68), Альварес (Сьорлот, 68).

Барселона: Ж. Гарсія, Бальде (Канселу, 77), Кубарсі (Араухо, 77), Е. Гарсія, Кунде, Касадо (Левандовскі, 37), де Йонг, Фермін (Мартін, 88), Ямаль, Торрес, Ольмо.

Попередження: Сімеоне, 50, Льоренте, 51, Баена, 79, Пубіль, 87, Руджері, 90+8 – Касадо, 26, Ольмо, 86, Фермін, 86.

Вилучення: Е. Гарсія, 86.