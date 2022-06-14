Австралія в серії пенальті обіграла Перу і вийшла на чемпіонат світу-2022

В основний час команди не забили жодного м'яча

Фото: twitter.com/SquawkaNews

У Катарі пройшов фінал матч кваліфікації чемпіонату світу-2022, в якому Австралія протистояла Перу.



В основний та додатковий час команди найсильнішого не виявили, а в серії пенальті перемогли австралійці – 5: 4.

На чемпіонаті світу в Катарі, який відбудеться з 21 листопада по 18 грудня, Австралія зіграє в групі з Францією, Данією та Тунісом.

Кваліфікація на чемпіонат світу. фінал

Австралія – Перу 0:0 по пенальті – 5:4

Австралія: Райан (Редмейн, 120), Аткінсон (Карачіч, 90), Райт, Роулз, Бехіч (Гудвін, 120), Муй, Ірвайн, Хрустіч, Бойл, Дьюк (Мабіл, 69), Леккі (Макларен, 87).

Перу: Гальєса, Адвінкула, Самбрано, Кальенс, Трауко, Каррільо (Флорес, 65), Куева (Валера, 116), Гонсалес, Тапія, Пенья (Акіно, 80), Лападула.

Попередження: Аткінсон (12), Флорес (102).