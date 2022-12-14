«Ми провели хороший матч». Плотницький прокоментував перемогу над «Монцою»
«Автобус, повний повій» Берлусконі приготував подарунок гравцям «Монци» за перемогу над «Міланом» або «Ювентусом»
Команда призначила нового тренера
Президент «Монци» Сільвіо Берлусконі заявив Goal.com, що приготував незвичайний подарунок своїм гравцям в разі перемоги над топ-клубом Серії А.
«Ми знайшли нового тренера, який був в нашій молодіжній команді. Він хороший, розумний, добрий і здатний мотивувати наших хлопців.
Я вирішив додати додаткову мотивацію, тому я сказав хлопцям, що вони будуть грати з «Міланом», «Ювентусом» і т.д. Так що, якщо вони обіграють одну з цих великих команд, я попрошу, щоб їх зустрів автобус, повний повій».
«Монца» призначила тренером Рафаеле Палладіно. «Ювентус» команда вже обігравала в першому колі.
Нинішній сезон є дебютним для команди в Серії А.
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