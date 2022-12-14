«Автобус, повний повій» Берлусконі приготував подарунок гравцям «Монци» за перемогу над «Міланом» або «Ювентусом»

Президент «Монци» Сільвіо Берлусконі заявив Goal.com, що приготував незвичайний подарунок своїм гравцям в разі перемоги над топ-клубом Серії А.

Я вирішив додати додаткову мотивацію, тому я сказав хлопцям, що вони будуть грати з «Міланом», «Ювентусом» і т.д. Так що, якщо вони обіграють одну з цих великих команд, я попрошу, щоб їх зустрів автобус, повний повій».