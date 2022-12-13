Левченко: «Аякс» відверто говорить, що не готовий витрачатися на Матвієнко»
«Аякс» збирається купити воротаря збірної Нідерландів
Нопперт грає за «Херенвен»
13 грудня 19:50
Воротар «Херенвена» Андріс Нопперт може виявитися в «Аяксі».
Підвищення голкіпер заслужив після ЧС-2022. Він був основним воротарем збірної Нідерландів, Відігравши всі матчі. 28-річний гравець готовий до переходу. повыдомляэ Voetbal International.
Примітно, що нинішній сезон став дебютним для голкіпера в якості основного в клубі Ередівізіі. Раніше він виступав за аутсайдера чемпіонату Нідерландів «Гоу Ехед Іглз».
Також він дебютував за збірну Нідерландів якраз на ЧС-2022.
В «Аяксі» роль основного воротаря чергують 39-річний Ремко Пасвер і 40-річний Мартен Стекеленбург.
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