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«Аякс» збирається купити воротаря збірної Нідерландів

Нопперт грає за «Херенвен»
Футбол Футбол в Європі
13 грудня 19:50
«Аякс» збирається купити воротаря збірної Нідерландів

Воротар «Херенвена» Андріс Нопперт може виявитися в «Аяксі».

Підвищення голкіпер заслужив після ЧС-2022. Він був основним воротарем збірної Нідерландів, Відігравши всі матчі. 28-річний гравець готовий до переходу. повыдомляэ Voetbal International.

Примітно, що нинішній сезон став дебютним для голкіпера в якості основного в клубі Ередівізіі. Раніше він виступав за аутсайдера чемпіонату Нідерландів «Гоу Ехед Іглз».

Також він дебютував за збірну Нідерландів якраз на ЧС-2022.

В «Аяксі» роль основного воротаря чергують 39-річний Ремко Пасвер і 40-річний Мартен Стекеленбург.

 

Андрій Усмонов
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Теги

Аякс збірна Нідерландів (футбол)

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