Айнтрахт розгромив Вердер, Баєр вдома програв Гоффенгайму
Зіграно п’ять матчів чемпіонату Німеччини
21 хвилину тому
У поєдинку першого туру Бундесліги Айнтрахт на своєму полі розгромив Вердер з рахунком 4:1.
Баєр вдома зустрічався з Гоффенгаймом. Леверкузенська команда зазнала несподіваної поразки – 1:2.
В інших матчах туру Вольфсбург на виїзді обіграв Ганденгайм (3:1), Уніон Берлін вдома переміг Штутгарт (2:1), а Фрайбург на своєму полі зазнав поразки від Аугсбургу – 1:3.
Бундесліга, 1-й тур
Айнтрахт – Вердер – 4:1
Голи: Узун, 22, Баоя, 25, 47, Кнауфф, 70 – Нджінма, 48.
Баєр – Гоффенгайм – 1:2
Голи: Кванса, 6 – Асллані, 25, Лемпеле, 52.
Ганденгайм – Вольфсбург – 1:3
Голи: Скіенца, 29 – Сков Ольсен, 20, Сванберг, 66, Амура, 87 (пен).
Уніон Берлін – Штутгарт – 2:1
Голи: Анса, 18, 45+4 – Томас, 86.
Фрайбург – Аугсбрг – 1:3
Голи: Гріфо, 58 (пен) – Яннуліс, 32, Матісма, 42, Вольф, 45+2.
Поділитись