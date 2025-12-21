Павло Василенко

На футбольній мапі світу незабаром з’являться нові континентальні змагання для національних збірних.

У суботу Африканська конфедерація футболу оголосила про масштабні зміни у форматі своїх турнірів. Починаючи з 2028 року, Кубок африканських націй проводитиметься раз на чотири роки замість звичних двох. У період між фінальними частинами збірні гратимуть у новому турнірі – Лізі африканських націй, створеній за зразком європейської Ліги націй.

Азійська футбольна конфедерація (АФК) вирішила не відставати. У неділю організація офіційно представила плани зі створення Азійської ліги націй. Головна мета нового турніру – підвищити рівень і конкурентоспроможність міжнародного футболу на всьому азійському континенті.

Точна дата старту нових змагань поки що не оголошена. Водночас в АФК запевнили, що поява Ліги націй не вплине на формат і періодичність Кубка Азії, який, як і раніше, проходитиме раз на чотири роки.

Чинним переможцем Кубка Азії є збірна Катару. У фіналі попереднього розіграшу катарці обіграли Йорданію з рахунком 3:1.

Наступний Кубок Азії запланований на 2027 рік і відбудеться в Саудівській Аравії.