Бабогло не зміг зіпсувати Спаллетті останній матч у збірній Італії

Сергій Стаднюк

У матчі кваліфікації на чемпіонат світу-2026 збірна Італії на своєму полі впевнено переграла Молдову.

Для головного тренера італійців Лучано Спаллетті цей матч став останнім на чолі команди. Господарі пропустили першими, однак гол Ніколаеску скасували через офсайд.

Далі Італія прогнозовано контролювала хід гри й відкрила рахунок під завісу першого тайму завдяки точному удару Распадорі. Майже одразу після перерви перевагу подвоїв Камб'язо, остаточно знявши питання щодо переможця зустрічі.

Італія після стартової поразки набрала перші три очки у групі I. Відставання від лідера Норвегії складає дев’ять балів. Однак у «Скуадри адзурри» є два матчі в запасі.

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, четвертий тур

Італія – Молдова 2:0

Голи: Распадорі, 40, Камб’язо, 50

Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, А. Бастоні, Раньєрі (Коппола 83), Камб'язо, С. Річчі (Барелла 46), Фраттезі, Тоналі, Дімарко (Орсоліні 46), Распадорі (Мальдіні 77), Ретегі (Лукка 71)

Молдова: Аврам, Думбравяну, Бабогло, Мудрак, Платіце, Іоніце (Дрос 72), Бодістяну (Моцпан 58), Рябчук, Каймаков (Стіна 66), Постолачі (Перчун 66), Ніколаеску (Дамашкан 72)

Попередження: Фраттезі, 85 – Ніколаеску, 71

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Італія – Молдова.