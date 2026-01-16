Сергій Разумовський

В 1/8 фіналу Кубка Іспанії Барселона на виїзді здолала Расінг Сантандер.

До перерви й протягом значної частини другого тайму на табло трималися нулі. Гра проходила під повним контролем каталонців: 77% володіння м’ячем, 17 ударів проти 6, а також відчутна перевага за очікуваними голами — 2.23 проти 0.91. Барса методично тиснула, довго розхитувала оборону господарів і регулярно створювала моменти, тоді як Расінг переважно відповідав рідкісними випадами та намагався дотягнути до більш сприятливого сценарію.

Перелом настав на 66-й хвилині, коли Ферран Торрес відкрив рахунок і конвертував домінацію гостей у результат. Після цього Барселона не знизила темп і продовжила контролювати хід зустрічі, не дозволяючи Расінгу організувати фінальний штурм. Остаточно питання щодо переможця зняв Ламін Ямаль, який забив уже в компенсований час – на 95-й хвилині, оформивши підсумкові 0:2 і зафіксувавши вихід Барселони до наступної стадії.

Барселона вийшла до чвертьфіналу Кубка Іспанії та дізнається свого наступного суперника після жеребкування.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Расінг – Барселона 0:2

Голи: Торрес, 66, Ямаль, 90+5