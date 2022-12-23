У «Реала» немає пропозицій по Азару, але клуб хоче продати бельгійця взимку
«Барселона» готує пропозицію гравцеві «Реала»
У Асенсіо завершується контракт в кінці сезону
Півзахисник «Реала» Марко Асенсіо може виявитися в «Барселоні».
У гравця завершується контракт в кінці сезону. З січня він може вести переговори з іншими клубами.
як зазначається Diari Ara, Таким клубом може стати «Барселона». Каталонці шукають посилення і можуть запропонувати хороший контракт хавбеку.
У найближчі дні може відбутися зустріч з агентами Марко.
За «Реал» Асенсіо грає з 2015-го року. Про новий контракт з мадридцями сторони не домовилися.
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