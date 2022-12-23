«Барселона» готує пропозицію гравцеві «Реала»

У Асенсіо завершується контракт в кінці сезону

Півзахисник «Реала» Марко Асенсіо може виявитися в «Барселоні».

У гравця завершується контракт в кінці сезону. З січня він може вести переговори з іншими клубами.

як зазначається Diari Ara, Таким клубом може стати «Барселона». Каталонці шукають посилення і можуть запропонувати хороший контракт хавбеку.

У найближчі дні може відбутися зустріч з агентами Марко.

За «Реал» Асенсіо грає з 2015-го року. Про новий контракт з мадридцями сторони не домовилися.