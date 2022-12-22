Лапорта: «Перший рік Хаві в «Барселоні» перевершив всі очікування»
«Барселона» не хоче втрачати Бускетса. З ним мають намір продовжити контракт
Півзахисник хоче в МЛС
«Барселона» не хоче втрачати півзахисника Серхіо Бускетса.
Хавбек має намір покинути команду в кінці сезону. Пріоритет – переїзд в МЛС.
Каталонці готові запропонувати іспанцеві контракт ще на рік, повідомляє Relevo. Серхіо хоче угоду на два роки.
У 34-річного гравця є пропозиція з США. Гравцеві набридли постійні проблеми з фінансами у каталонців.
Бускетс відіграв 696 матчів за «Барсу».
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