Сергій Разумовський

У 19-му турі іспанської Ла Ліги Барселона на Камп Ноу здобула вольову перемогу над Атлетико.

Команди провели яскравий матч. Гості першими вийшли вперед: на 19-й хвилині Баена відкрив рахунок, змусивши каталонців відіграватися. Барселона швидко відреагувала, і Рафінья майже одразу відновив паритет, повернувши інтригу в поєдинок. На 36-й хвилині господарі отримали чудову нагоду вийти вперед, але Левандовскі не зміг реалізувати пенальті за рахунку 1:1, що мало надати «матрацникам» додаткової впевненості.

Натомість, у другому таймі Барселона продовжила тиснути й була винагороджена за активність: на 65-й хвилині Ольмо вивів команду вперед, зробивши рахунок 2:1. А надалі каталонці надійно діяли в обороні й гостро відповідали в атаці. Крапку в матчі поставив Торрес, який на останніх секундах реалізував ще одну можливість синьо-гранатових, встановивши остаточний рахунок 3:1 на користь каталонського клубу.

До вашої уваги огляд матчу.

Барселона набрала 37 очок у турнірній таблиці й відірвалася від Реала вже чотири бали. Проте у конкурента є матч у запасі. Атлетико (31) у будь-якому випадку за підсумками туру залишиться у зоні Ліги чемпіонів.

Ла Ліга, 19-й тур

Барселона – Атлетико Мадрид 3:1

Голи: Рафінья, 26, Ольмо, 65, Торрес, 90+6 – Баена, 19

Барселона: Гарсія, Бальде, Кунде, Мартін, Кубарсi, Гарсія, Педрі (Касадо 74), Рафінья (Фернандес 74), Ямаль (Крістенсен 88), Ольмо (Решфорд 66), Левандовскі (Торрес 67)

Атлетико: Облак, Ганцко, Моліна, Лангле, Хіменес, Барріос, Кардозо (Коке 14; Ґрізманн 75), Баена (Альмада 62), Сімеоне (Сорлот 63), Гонсалес (Галлахер 46), Альварес

Попередження: Мартін – Баена