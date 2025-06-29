Член правління Барселони Елена Форт прокоментувала можливу участь Ліонеля Мессі в урочистому відкритті оновленого Камп Ноу. У розмові з журналістами La Vanguardia Форт уникнула чіткої відповіді, чи буде аргентинський футболіст присутнім на церемонії, однак підтвердила, що клуб обов’язково вшанує легенду.

Чествування Мессі на Камп Ноу має відбутися, коли реконструкція стадіону буде завершена на 100%. Це обов’язково станеться, тому що Мессі – найкращий гравець в історії Барселони, – заявила Форт.

Нагадаємо, Ліонель Мессі залишив Барселону влітку 2021 року через фінансові труднощі клубу, який не зміг запропонувати йому новий контракт.