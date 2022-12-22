Хаві: «Шкода, що «Барселона» вилетіла з ЛЧ»
«Барселона» відмовилася від підписання Бернарду Сілви
Португальця раніше розглядали на трансфер в іспанський клуб
Фото: Sky Sports
Каталонська «Барселона» відмовилася від придбання португальського півзахисника «Манчестер Сіті» Бернарду Сілви.
Про це повідомив в Twitter журналіст Альфредо Мартінес.
«Барселона» безумовно виключає варіант з Бернарду Сілвою. Його момент пройшов. Влітку за ним не повернуться».
Іспанці раніше хотіли підписати контракт з 28-річним португальцем.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сілва хоче перейти в «Барселону».
Коментарі 0