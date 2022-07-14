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«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт

Епопея завершена
Футбол Прімера
13:05
«Барселона», яка хотіла позбутися від Дембеле, продовжила з ним контракт

« Барселона » продовжила контракт з 25-річним вінгером Усманом Дембеле, Повідомляє прес-служба каталонського клубу.

Нова угода між гравцем і клубом розраховано до літа 2024 року.

Відзначимо, що ще півроку тому, в лютому, « Барселона » всіляко намагалася позбутися від Дембеле, а в керівництві клубу заявляли, Що французу пора йти.

У минулому сезоні Дембеле забив 2 м'ячі і зробив 13 гольових передач в 32 матчах.

Петро Приходько
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Теги

Усман Дембеле Барселона (футбол)

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