Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік знайшов спеціаліста зі сну, який увійде до тренерського штабу клубу. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, завдання нового фахівця — контролювати режим сну кожного футболіста, щоб забезпечити їхнє правильне відновлення. Спеціаліст також даватиме поради гравцям щодо повноцінного відпочинку після виїзних матчів.

На сьогодні Барселона лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши 55 очок у 22 матчах. Відрив від Реала становить лише один бал.

У наступному турі команда Фліка на своєму полі прийматиме Мальорку. Гра відбудеться 7 лютого та розпочнеться о 17:15 за київським часом.