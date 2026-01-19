Сергій Разумовський

У 20-му турі іспанської Ла Ліги Барселона на виїзді сенсаційно програла Реал Сосьєдаду.

За якістю гри каталонці заслуговували щонайменше на нічию. Синьо-гранатові завдали 25 ударів по воротах, п’ять разів влучили в каркас і неодноразово постраждали від спірних суддівських рішень. Уже в перші 30 хвилин арбітр скасував чотири голи, зокрема м’ячі Ферміна Лопеса та Ламіна Ямаля. Попри домінування гостей, Реал Сосьєдад повів у рахунку після рідкісної контратаки, яку завершив Мікель Оярсабаль, а перед перервою VAR ще й скасував пенальті у ворота господарів через офсайд.

У другому таймі Барселона продовжила тиснути, але м’яч вперто не йшов у сітку: Дані Ольмо двічі перевірив на міцність штангу. Гансі Флік спробував змінити хід гри замінами, випустивши Жоау Канселу, Роберта Левандовскі та Маркуса Рашфорда. Саме Рашфорд на 70-й хвилині зрівняв рахунок, точно пробивши головою після подачі Ямала. Проте радість каталонців тривала недовго – одразу після розіграшу з центра Гонсалу Гедеш добив м’яч у ворота після сейву Жоана Гарсії.

У компенсований час Реал Сосьєдад залишився в меншості через вилучення Карлоса Солера, і фінальні хвилини перетворилися на справжній штурм. Барселона раз за разом доставляла м’яч у штрафний майданчик, а найближчими до гола були Фермін, Жуль Кунде та Рашфорд, який влучив у стійку вже вп’яте за матч. Утім, футбольна фортуна цього вечора була не на боці каталонців. Барселона зазнала першої поразки у 2025 році, залишившись на вершині таблиці Ла Ліги, але тепер її перевага над Реалом скоротилася до одного очка.

Барселона залишилася з 49 очками у турнірній таблиці й підпустила Реал на відстань в один бал.

Ла Ліга, 20-й тур

Реал Сосьєдад – Барселона 2:1

Голи: Оярсабаль, 32 Гедеш, 71 - Рашфорд, 70

Реал Сосьєдад: Реміро, Арамбуру (Чалета-Цар 82), Субельдія, Мартін, Гомес (Муньйос 69), Гедеш, Кубо (Барренечеа 69), Солер, Туррієнтес (Горрочатегі 58), Мендес (Одріосола 58), Оярсабаль

Барселона: Гарсія, Бальде (Канселу 62), Кунде (Бардагжі 85), Гарсія, Кубарсi (Мартін 86), де Йонг, Педрі, Фермін, Ольмо (Решфорд 63), Торрес (Левандовскі 62), Ямаль

Попередження: Туррьєнтес, Арамбуру, Субельдія – Ерік Гарсія, Левандовскі, Фермін

Вилучення: Карлос Солер, 88 (Реал Сосьєдад)