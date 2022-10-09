«Барселона» здобула перемогу та випередила «Реал» перед «Ель-Класико»

Каталонці випереджають одвічного конкурента за додатковими показниками

Фото - Сельта Віго

У восьмому турі іспанської Примери «Барселона» на своєму полі переграла «Сельту».

Каталонцям вдалося досить швидко відкрити рахунок. Забитим м'ячем відзначився Педрі.

Правда, слизький рахунок протримався до самого кінця гри. Гольова машина Левандовськи промовчала вже у другому матчі поспіль, незважаючи на проведені 90 хвилин на полі.

«Барселона» набрала 22 очки та знову випередила «Реал» за додатковими показниками. У наступному турі – «Ель-Класико».

Примера, 8 тур

«Барселона» – «Сельта» 1:0

Гол: Педрі. 17

«Барселона»: тер Штеген, Бальде (Серджі Роберто, 77), Піке, Алонсо, Альба (Ерік Гарсія, 86), Бускетс, Педрі (де Йонг, 63), Гаві, Рафінья (Дембеле, 64), Ферран Торрес (Фаті, 63), Левандовськи.

«Сельта»: Марчесін, Мальо (Мінгеса, 90+3), Нуньєс, Айду, Галан, Серві (Пасієнсія, 84), Оскар Родрігес, Бельтран, Вейга (Соларі, 75), Аспас, Ларсен (Карлес Перес, 75).

Попередження: Альба, Бускетс – Нуньєс, Айду, Оскар Родрігес