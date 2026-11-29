Олександр Сукманський

Депортіво чекає складне випробування: команда намагається перервати невдалу серію, а до Ла-Коруньї вперше з 2018 року завітає чинний чемпіон Іспанії Барселона.

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Форма команд

Після міжнародної перерви Депортіво поступився Алавесу з рахунком 1:3. Загалом команда здобула лише одну перемогу в дев’яти останніх матчах Ла Ліги, чотири рази зіграла внічию та зазнала чотирьох поразок. Це може свідчити про завершення періоду адаптації після повернення до елітного дивізіону.

Водночас за очками Депортіво розпочинає тур ближче до першої сімки, ніж до зони вильоту. До того ж команда ще не програвала два матчі чемпіонату поспіль у нинішньому сезоні. На власному полі клуб не поступається впродовж трьох зустрічей: одна перемога та дві нічиї. У разі успіху Депортіво вперше з вересня 2017 року може виграти два поспіль домашні матчі у найвищому дивізіоні.

Барселона переконливо відреагувала на дві поразки поспіль від ПСЖ і мадридського Реала в жовтні. Перемога над Сабахом у єврокубках з рахунком 4:1 у середу стала для каталонців п’ятою поспіль у всіх турнірах.

Перед початком туру Барселона випереджає Реал лише на три очки, тож запасу для помилок у боротьбі за перше місце майже не залишилося. Водночас команда Гансі Фліка демонструє характер: минулого тижня вона відігралася з рахунку 0:2 і перемогла Вільярреал.

Барселона забила 51 гол у нинішньому чемпіонаті. Це другий найкращий результат в історії Ла Ліги після 13 турів. Також каталонці можуть розпочати сезон із семи перемог у перших семи виїзних матчах елітного дивізіону. Раніше їм вдавалося це лише двічі — і в обох випадках команда ставала чемпіоном.

Історія протистоянь

Барселона програла лише два з останніх 25 матчів Ла Ліги проти Депортіво: каталонці здобули 17 перемог і шість разів зіграли внічию.

У семи останніх виїздах до Депортіво в чемпіонаті Барселона перемагала шість разів і зазнала однієї поразки. Для порівняння, у попередніх 17 таких матчах каталонці здобули лише три перемоги, чотири рази зіграли внічию та десять разів програли.

Статистика та серії

Депортіво виграв лише один із чотирьох матчів Ла Ліги цього сезону, у яких відкривав рахунок. Ще три зустрічі завершилися внічию.

У чотирьох з шести останніх офіційних матчів Депортіво отримував щонайменше три жовті картки.

Барселона найчастіше в чемпіонаті йшла на перерву, ведучи в рахунку: таких матчів у каталонців дев’ять.

Барселона сім разів у нинішньому сезоні відкривала рахунок у перші 15 хвилин — це найкращий показник ліги.

Гравці, за якими варто стежити, та кадрові втрати

Нападник Депортіво П’єр-Емерік Обамеянг забив 13 голів у 24 матчах за Барселону. Він ніколи не програвав у Ла Лізі в матчах, у яких відзначався голом за будь-який із цих клубів: дев’ять перемог і три нічиї.

Найкращий бомбардир чемпіонату перед початком туру Рафінья, на рахунку якого 15 голів, не забивав у чотирьох останніх матчах за клуб і збірну. Водночас він може розраховувати на вдалий матч проти новачка ліги: цього сезону бразилець уже оформлював хет-трик у зустрічі з командою, яка підвищилася в класі.

У Депортіво немає нових кадрових проблем. Барселоні через дискваліфікацію не допоможе Фермін Лопес. Участь Алехандро Бальде та Родрі залишається під питанням, а Ламін Ямаль має повернутися на поле.

Прогноз на матч

У семи з дев’яти останніх матчів Барселони в Ла Лізі перемога каталонців супроводжувалася голами обох команд. Прогнозують, що такий сценарій може повторитися й у зустрічі з Депортіво.

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У матчі Депортіво vs Барселона експерти GGBET вважають більш імовірною перемогу гостей — коефіцієнт 1.27. Тоді як шанси господарів оцінюють в 10. Хто сильніший? Обирай на ggbet.ua!

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