Барселоні загрожує зняття очок у наступній Лізі чемпіонів

УЄФА може покарати каталонців за фінансові порушення

1 день тому

ипр

УЄФА розглядає можливість дисциплінарного покарання для Барселони через повторне порушення фінансових правил. Каталонський клуб вже штрафували на 500 тисяч євро в липні 2023 року за неправомірне відображення прибутку від продажу нематеріальних активів.

Йшлося про перший із так званих економічних важелів — продаж 10% аудіовізуальних прав на суму 267 мільйонів євро строком на 25 років у 2022 році. Барселона оскаржувала рішення, вважаючи покарання непропорційним, однак Спортивний арбітражний суд відхилив апеляцію.

Як пише The Times, у тому ж 2022 році клуб продав ще 15% медіаправ за 400 мільйонів євро. Якщо і ці доходи визнають такими, що не є операційними, Барселона знову порушить правила допустимого дефіциту бюджету.

У разі підтвердження порушення, клубу може загрожувати зменшення заявки на Лігу чемпіонів або навіть зняття очок у турнірі.

Також, Барселона продовжила контракт з Ламінем Ямалем.

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