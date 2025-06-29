Бартулович - про трансфери Металіста 1925: «Можливо когось підпишемо»
Робота на ринку триває
близько 1 години тому
Младен Бартулович / Фото - ФК Зоря
Головний тренер Металіста 1925 Младен Бартулович не виключає нових трансферів після повернення зі зборів в Австрії. Його слова наводить «УФ».
Я хочу дати шанс всім хлопцям, які з нами поїхали на збори. Подивитись, на що здатен кожен з футболістів. Трансферна робота триває. Металіст 1925 весь час в постійному пошуку. Можливо ми ще когось підпишемо.
Металіст 1925 у кампанії 2024/25 посів третє місце в групі Чемпіонська Першої ліги й у плей-оф за право виступати в еліті здолав Лівий Берег (1:0, 1:0).