Бартулович виніс вердикт Супрязі у Зорі

Виконувач обов’язків головного тренера Зорі Младен Бартулович в інтерв’ю сайту «Український футбол» висловився про нападника Владислава Супрягу, який грав за луганську команду в оренді з Динамо.

«Можу сказати, що однозначно Влада Супряги в нас не буде у наступному сезоні. Зимові збори Влад дійсно провів добре. Однак потім в останньому чи передостанньому спарингу отримав сильний забій.

В нього був дуже серйозний конкурент Будківський, який протягом усього сезону показував стабільну форму й забив достатню кількість голів, бувши лідером команди.

Коли була можливість ставити Влада, наприклад, Пилип пропускав через травму чи картки, Супряга або хворів, або мав ушкодження. Траплялося декілька можливостей, коли ми хотіли ставити Влада у стартовий склад, але він не був готовим до гри», – сказав Бартулович.